Олаф Шольц заявил, что выиграл выборы и у него есть мандат на формирование правительства Германии с Партией зеленых

Лидер социал-демократов Олаф Шольц заявил, что выиграл выборы и у него есть мандат на формирование нового правительства Германии с Партией зеленых. Об этом сообщает Reuters. По данным Федеральной избирательной комиссии, у СДПГ будет крупнейшая фракция в Бундестаге – 206 депутатов. У блока ХДС/ХСС 196 мест и у «Зеленых» 118.
2021-09-27T10:36:26+03:00
2021-09-27T10:57:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2910306-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3533148.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:36, 27 сентября 2021
Загрузка комментариев...