Олаф Шольц заявил, что выиграл выборы и у него есть мандат на формирование правительства Германии с Партией зеленых

Лидер социал-демократов Олаф Шольц заявил, что выиграл выборы и у него есть мандат на формирование нового правительства Германии с Партией зеленых. Об этом сообщает Reuters. По данным Федеральной избирательной комиссии, у СДПГ будет крупнейшая фракция в Бундестаге – 206 депутатов. У блока ХДС/ХСС 196 мест и у «Зеленых» 118.