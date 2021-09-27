Роскомнадзор потребовал от изданий «Красноярк онлайн» и «Тайга.инфо» удалить новости о нехватке продуктов в Хатанге

Роскомнадзор потребовал от изданий «Красноярк онлайн» и «Тайга.инфо» удалить новости о нехватке продуктов в городе Хатанга, посчитав эту информацию недостоверной. В редакции «Тайга.инфо» сообщили, что были вынуждены подчиниться требованиям под угрозой блокировки, однако считают действия надзорного ведомства незаконными и намерены обратиться в суд.

16-го августа депутат таймырского районного совета от ЛДПР Михаил Иваницкий опубликовал видео с пустыми полками в продуктовом магазине. Депутат утверждал, что в течение месяца в Хатанге нет колбасы, мясной и молочной продукции, яиц, овощей и фруктов. Позже и.о. главы Хатанги Анна Бетта заявила, что ситуация с перебоями поставок продуктов сезонна и не угрожает жизни людей.