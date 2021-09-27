В штате Нью-Йорк к сегодняшнему дню медицинские работники должны были вакцинироваться от коронавируса

Аналогичное требование касалось и учителей государственных школ, но на это предписание временный запрет наложил суд.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул опубликовала план действий на случай нехватки персонала — возможно объявление чрезвычайного положения, чтобы позволить медицинским работникам, имеющим лицензию за пределами Нью-Йорка, а также недавним выпускникам и пенсионерам заниматься в штате практикой. Другие варианты включают развертывание членов Национальной гвардии, имеющих медицинское образование, а также партнерство с федеральным правительством для отправки групп медицинской помощи при стихийных бедствиях в местные системы здравоохранения. По состоянию на прошлую неделю, только 84% всех сотрудников больниц штата Нью-Йорк были полностью вакцинированы. Работники, уволенные из-за отказа от вакцинации, не будут иметь право на страхование по безработице. 27 сентября должно было вступить в силу требование об обязательной вакцинации для сотрудников государственных школ города Нью-Йорка, но в пятницу федеральный суд наложил временный запрет на указ мэра Билла Де Блазио в рамках иска, поданного группой учителей к властям города.

Как отмечает наш корреспондент, невакцинированные медработники государственных больниц Нью-Йорка будут отправлены в неоплачиваемый отпуск. Они смогут вернуться к работе после того, как сделают прививку.