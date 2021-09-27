Россия предоставит Кубе кредитные каникулы

Республика не обслуживает долг нашей стране с 2020 года.

Россия выделила Кубе два миллиарда триста миллионов долларов с 2006 года, обеспечив финансирование проектов в области машиностроения, металлургии, транспорта, а также поставок энергоносителей. Год назад партнеры перестали обслуживать долг. Они ссылаются на беспрецедентные объективные трудности последнего десятилетия – прежде всего пандемию и экономическую блокаду со стороны США, но и еще и сокращение сотрудничества с Венесуэлой. В Минфине в целом согласились с аргументами и решили дать Кубе отсрочку по платежам. Проценты за 2020 год будут выплачиваться с 22-ого, а те что были начислены позже отнесены на 2023-ий. Всего таким образом бюджет недополучит 57 миллионов долларов, которые будут компенсированы позже. Еще 11 миллионов Куба заплатит за просрочку.

Напомним, что 2014 году Россия списала Кубе 30 миллионов долларов долга, накопленного в советские времена.