В Госдуму внесен законопроект, расширяющий основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия, – рассказал РИА один из авторов, сенатор Андрей Клишас. Одновременно снимается запрет для губернаторов избираться более двух сроков подряд. По словам Клишаса, документ вводит равные пятилетние сроки для исполнения полномочий губернаторов и депутатов региональных заксобраний. Всех губернаторов предлагается называть главами субъектов Российской Федерации.
2021-09-27T10:07:06+03:00
2021-09-27T10:07:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:07, 27 сентября 2021
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