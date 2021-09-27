В Госдуму внесен законопроект, расширяющий основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия, – рассказал РИА один из авторов, сенатор Андрей Клишас. Одновременно снимается запрет для губернаторов избираться более двух сроков подряд. По словам Клишаса, документ вводит равные пятилетние сроки для исполнения полномочий губернаторов и депутатов региональных заксобраний. Всех губернаторов предлагается называть главами субъектов Российской Федерации.