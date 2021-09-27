С 1-го октября получить детские пособия в России можно будет только на карту «Мир», – сообщает «Российская газета». На карту «Мир» также зачисляют пособия по беременности, различные выплаты от Пенсионного фонда и пособия по безработице.
2021-09-27T09:40:40+03:00
2021-09-27T09:48:19+03:00
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09:40, 27 сентября 2021
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