Две трети россиян не следят за питанием и продолжают употреблять алкоголь и табак — «Росстрах жизнь»

Две трети россиян не следят за питанием, не занимаются спортом регулярно и продолжают употреблять алкоголь и табак, – показало исследование страховой компании «Росстрах жизнь». Почти 20% респондентов заявили, что им хорошо живется и без ЗОЖ. 12% опрошенных считают, что вести здоровый образ жизни слишком дорого, – сообщает РИА.