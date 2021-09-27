Две трети россиян не следят за питанием и продолжают употреблять алкоголь и табак — «Росстрах жизнь»

Две трети россиян не следят за питанием, не занимаются спортом регулярно и продолжают употреблять алкоголь и табак, – показало исследование страховой компании «Росстрах жизнь». Почти 20% респондентов заявили, что им хорошо живется и без ЗОЖ. 12% опрошенных считают, что вести здоровый образ жизни слишком дорого, – сообщает РИА.
2021-09-27T09:39:51+03:00
2021-09-27T09:39:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:39, 27 сентября 2021
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