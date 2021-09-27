Всемирная организация здравоохранения возобновит расследование происхождения коронавируса

В частности, экспертам предстоит выяснить, мог ли вирус появиться в лаборатории, – пишет газета The Wall Street Journal. Как напоминает издание, первая проверка ВОЗ не смогла установить источник коронавируса.
2021-09-27T09:36:47+03:00
2021-09-27T09:51:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:36, 27 сентября 2021
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