По итогам всеобщих выборов в Исландии женщины займут большинство мест в парламенте

Это уникальный случай в современной истории Европы, – отмечают местные СМИ. Сейчас в пяти странах мира женщины занимают около половины мест в парламенте. Это Руанда, Куба, Никарагуа, Мексика и Объединенные Арабские Эмираты.
2021-09-27T09:35:37+03:00
2021-09-27T09:54:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:35, 27 сентября 2021
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