Бургомистром Берлина впервые в истории станет женщина

По итогам прошедших выборов этот пост займет кандидат от Социал-демократической партии Германии Франциска Гифай. Социал-демократы набрали 25% голосов на выборах в Бундестаг. Предвыборный блок канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС поддержали 24% избирателей. На третьем месте Партия зеленых – почти 15%. Для формирования правительства партиям придется договариваться о создании коалиции.