Бургомистром Берлина впервые в истории станет женщина

По итогам прошедших выборов этот пост займет кандидат от Социал-демократической партии Германии Франциска Гифай. Социал-демократы набрали 25% голосов на выборах в Бундестаг. Предвыборный блок канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС поддержали 24% избирателей. На третьем месте Партия зеленых – почти 15%. Для формирования правительства партиям придется договариваться о создании коалиции.
2021-09-27T09:34:47+03:00
2021-09-27T09:57:34+03:00
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09:34, 27 сентября 2021
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