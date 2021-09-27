НАСА сегодня запустит в космос свой самый мощный в истории спутник Landsat 9 — именно эти спутники обеспечивают непрерывные изображения Земли последние пятьдесят лет.

Landsat 9 станет девятым и самым передовым спутником для изучения Земли в рамках программы Landsat — совместной работы НАСА и Геологической службы США, которая обеспечивает постоянные изображения Земли с 1972 года. Спутник Landsat 9 оснащен камерой с высоким разрешением и чувствительным инфракрасным датчиком, которые вместе могут отображать Землю в 11 спектральных диапазонах и давать изображения с разрешением до 15 метров. Landsat 9 будет вращаться вокруг Земли на высоте около 700 километров над полюсами планеты и сможет снимать всю Землю каждые 16 дней. В сочетании с данными спутника предыдущего поколения Landsat 8, который был запущен в 2013 году и используется до сих пор, Landsat 8 и 9 могут покрывать всю планету каждые восемь дней. Постоянное покрытие Земли со спутников является ключевым инструментом отслеживания изменений на планете, особенно в экстремальных погодных условиях, таких как ураганы, штормы, пожары и другие последствия изменения климата.

Запуск спутника Landsat 9 состоится с военной базы Ванденберг в Калифорнии около 9 вечера по московскому времени.