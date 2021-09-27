Армия Сербии приведена в повышенную боеготовность

В Белграде подчеркивают, что не планируют вводить войска в Косово.

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную готовность. Он при этом подчеркнул, что Белград продолжит выполнять подписанные ранее соглашения. Между тем глава Евросоюза Жозеп Боррель призвал обе стороны к деэскалации конфликта, а Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонные переговоры как с президентом Сербии, так и с премьер-министром Косово. После этого Вучич сообщил, что сербская сторона не хочет войны, и готова выждать сутки, чтобы НАТО отреагировало, в противном случае Белград примет жесткие меры.

Обстановка на границе обострилась на прошлой неделе, когда сотни косовских полицейских заняли два КПП и принуждали въезжающие на их территорию сербские автомобили снимать свои номера и ставить временные, а также платить 5 евро так называемой «пошлины». В ответ на это сербы на более чем 400 автомобилях приехали к границе и начали мирный протест. В минувший четверг косовские полицейские напали на трех сербов, их пришлось госпитализировать.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008-м году. Край поддержали многие европейские государства и США. Сербия считает Косово своей провинцией. Белград поддерживают Россия и Китай.