Киновед и кинокритик Кирилл Разлогов умер на 76-м году жизни

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского Международного кинофестиваля, телеведущий Кирилл Разлогов умер на 76-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила дочь кинокритика Анастасия Разлогова.

«Папа умер вчера, сердце», — сказала она, дата и место прощания пока неизвестны.

Кирилл Разлогов — заслуженный деятель искусств РФ. Директор Российского института культурологии (1989-2013), автор и ведущий программы «Культ кино» на телеканале «Культура». Разлогов — автор почти двух десятков книг и почти 600 научных работ по истории искусства и кинематографа