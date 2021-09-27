По данным аналитиков, 41% россиян при определённых условиях готов переехать в новые города Сибири, которые предложил построить министр обороны Сергей Шойгу, – сообщает РИА со ссылкой на исследование банка «Открытие». 51% респондентов заявил, что не хочет переезжать в Сибирь, в том числе из-за плохого климата и удаленности.