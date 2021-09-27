По данным аналитиков, 41% россиян при определённых условиях готов переехать в новые города Сибири, которые предложил построить министр обороны Сергей Шойгу, – сообщает РИА со ссылкой на исследование банка «Открытие». 51% респондентов заявил, что не хочет переезжать в Сибирь, в том числе из-за плохого климата и удаленности.
2021-09-27T08:38:38+03:00
2021-09-27T08:38:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2910238-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:38, 27 сентября 2021
Загрузка комментариев...