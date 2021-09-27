Один человек погиб в результате пожара в отделении для коронавирусных пациентов в больнице в Воронежской области

Один человек погиб в результате пожара в отделении для коронавирусных пациентов районной больницы города Лиски Воронежской области. По предварительным данным, пожар могло вызвать зарядное устройство для телефона, – сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Из здания был эвакуирован 31 человек. Возгорание ликвидировано в течение получаса.