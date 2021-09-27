Один человек погиб в результате пожара в отделении для коронавирусных пациентов в больнице в Воронежской области

Один человек погиб в результате пожара в отделении для коронавирусных пациентов районной больницы города Лиски Воронежской области. По предварительным данным, пожар могло вызвать зарядное устройство для телефона, – сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Из здания был эвакуирован 31 человек. Возгорание ликвидировано в течение получаса.
2021-09-27T08:38:03+03:00
2021-09-27T08:38:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:38, 27 сентября 2021
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