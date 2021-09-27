Правительство готовит цифровизацию оленеводческих хозяйств Дальнего Востока и Крайнего Севера

По данным газеты «Коммерсантъ», на каждого оленя повесят цифровой ошейник. Присматривать за животными будут квадрокоптеры. Проект оценивается в 1 миллиард рублей. Впрочем, эксперты отмечают, что организации могут помешать сильные морозы и уровень технической подготовки оленеводов.