Правительство готовит цифровизацию оленеводческих хозяйств Дальнего Востока и Крайнего Севера

По данным газеты «Коммерсантъ», на каждого оленя повесят цифровой ошейник. Присматривать за животными будут квадрокоптеры. Проект оценивается в 1 миллиард рублей. Впрочем, эксперты отмечают, что организации могут помешать сильные морозы и уровень технической подготовки оленеводов.
2021-09-27T08:36:28+03:00
2021-09-27T08:36:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:36, 27 сентября 2021
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