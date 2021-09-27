Россия планирует дать Кубе отсрочку по платежам по межгосударственному кредиту, который страна перестала обслуживать в начале 2020-го года, – пишет газета «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства о ратификации двустороннего протокола. Минфин предлагает дать Кубе кредитные каникулы на 2 года с момента просрочки.

С 2006-го по 2019-й годы Россия выдала Кубе более 2-х миллиардов долларов государственных экспортных кредитов, – отмечают «Ведомости».