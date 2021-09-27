Социал-демократическая партия Германии побеждает на парламентских выборах

Она получает более 25% голосов. По данным Федеральной избирательной комиссии, партийный блок канцлера Ангелы Меркель, ХДС ХСС, набрал 24%. Это худший результат на федеральных выборах в истории блока, – отмечает «Немецкая волна». Явка избирателей превысила 76,5%. Партиям предстоит договариваться о создании коалиции. От этого зависит, кто станет новым канцлером.

Ангела Меркель не участвовала в выборах в Бундестаг впервые за 16 лет. Она занимала пост канцлера четыре срока.