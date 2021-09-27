Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в повышенную боевую готовность, – сообщает Министерство обороны. Ситуация обострилась после того, как в приграничной зоне Косово появились отряды полицейского спецназа. Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел телефонные переговоры с президентом Сербии и премьер-министром Косово. Он призвал стороны к сдержанности и возобновлению диалога.

В 2008-м году Косово провозгласило независимость от Сербии. Белград с этим не согласен. Его поддерживают Россия и Китай.