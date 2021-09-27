В Страсбурге открывается сессия Парламентской ассамблеи совета Европы

В российской делегации полагают, что права российских парламентариев были серьезно нарушены, а поводы для ограничений надуманы. Ссылаясь на установки Французских властей, нашим депутатам предписали перемещаться только в границах отеля и штаб-квартиры Совета Европы, поскольку вакцина Спутник V, которой привиты россияне, не сертифицирован в Евросоюзе. Свой статус парламентарии должны подтвердить сертификатом вакцинирования, отрицательным тестом на КОВИД либо справкой о перенесенном заболевании. Все это принимающая сторона объясняет тем, что Россия находится в так называемой «красной зоне» и нашим депутатам даже пошли навстречу. В парламентских кругах России сочли такое положение неприемлемым. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что российская делегация примет участие в мероприятиях в дистанционном формате.



Основными вопросами, которые будут подняты на осенней сессии ПАСЕ станут проблемы климата и окружающей среды, а также последствия войны между Азербайджаном и Арменией.