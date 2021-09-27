Петербургские отделения партии Яблоко и КПРФ направят в суд иски с требованием отменить выборы на нескольких участках

Петербургские отделения партии «Яблоко» и КПРФ сегодня направят в суд иски с требованием отменить выборы на нескольких участках. Победа приведёт к изменениям показателей партий и списка победителей.

Коммунисты оспорят результаты выборов в трёх избирательных округах. В одном из них победил кандидат ЛДПР, экс-помощник депутата Виталия Милонова Андрей Малков. По словам наблюдателей, согласно итогам голосования он был лишь на четвёртом месте, а лидером стала кандидат от «Справедливой России» Ольга Галкина, однако, сразу несколько комиссий переписали протоколы, поэтому победителем стал Малков.

Партия «Яблоко» готовит иски об отмене результатов выборов в Госдуму и законодательное собрание Петербурга. В борьбе за думский мандат кандидата от «Яблока» Бориса Вишневского по официальным данным опередил вице-спикер Закса прошлого созыва единоросс Сергей Соловьев, а в законодательное собрание города — чиновник Смольного и представитель Единой России Александр Ржаненков. Представитель Яблока прошёл в заксобрание по партийному списку, но намерен продолжить борьбу за одномандатный округ в суде.

ЦИК признал неудовлетворительной работу петербургского горизбиркома по организации выборов и потребовал отменить результаты голосования на нескольких участках.