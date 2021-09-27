Социал-демократическая партия Германии, по данным избирательной комиссии, побеждает на парламентских выборах

Социал-демократическая партия Германии, по данным Федеральной избирательной комиссии, побеждает на парламентских выборах.

Согласно предварительным подсчетам, социал-демократы вырвали победу у консерваторов, обогнав их всего на 2%. Так, за партию Олафа Шольца голоса отдали почти 26% немцев, в то время как блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, лидером которого являлась канцлер Ангела Меркель, набрал всего 24%. Консерваторы, таким образом, получили наихудший результат за всю историю партии. В Бундестаг также проходят «Зеленые», «Свободная демократическая партия» и «Альтернатива для Германии».

Кандидат на пост нового канцлера от Социал-демократической партии Олаф Шольц призвал граждан дождаться официальных итогов выборов, выказав уверенность в том, что страна хочет принципиально новое правительство. Он также отметил, что намерен договориться о новой правящей коалиции до Рождества. В свою очередь глава консерваторов Армин Лашет уже заявил о необходимости кадровых изменений, а также, что партия недовольна данными экзитполов. Тем не менее, Лашет намерен получить мандат на создание коалиции.

В Кремле заявили, что надеются на преемственность в германской политике. В первую очередь это касается минских договоренностей.