В Армении вспомнят погибших в ходе прошлогодней войны в Нагорном Карабахе

Минуту молчания по всей Армении объявят в 11 утра по местному времени. Она также пройдет на подконтрольной Еревану территории Нагорного Карабаха.

За час до этого в соборах Армянской Апостольской церкви отслужат панихиды по погибшим в ходе карабахской войны с Азербайджаном. Она началась год назад и продолжалась полтора месяца.

По официальным данным с армянской стороны были убиты более 4 тысяч военных и мирных жителей. Армения также лишилась так называемого «пояса безопасности» из районов, которые после войны отошли Азербайджану. Ряд населенных пунктов Армении стали пограничными.

Ереван с самого начала боевых действий в Нагорном Карабахе обвинял в случившемся Баку. В свою очередь, азербайджанские военные утверждали, что первой провокацию устроила армянская сторона.

Азербайджан в ходе войны свои военные потери не публиковал, а после установления режима прекращения огня в ноябре прошлого года сообщил о почти трёх тысячах погибших.