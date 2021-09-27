Заседание по делу историка Олега Соколова пройдёт в петербургском суде

Учёный, которого обвиняют в убийстве аспирантки, просит пересмотреть приговор.

Защита историка Олега Соколова настаивает, что убийство он совершил в состоянии длительного эмоционального напряжения, к которому его привела травля со стороны оппонентов и поведение погибшей. По мнению подсудимого, суд первой инстанции не учёл этого в приговоре.

Напомним, бывший доцент СПбГУ Олег Соколов — крупный специалист в области наполеоновской эпохи. Ученый стоял у истоков российского движения реконструкторов. Два года назад он убил аспирантку Анастасию Ещенко. Его задержали, когда он пытался избавиться от фрагментов тела.

В изоляторе Сколов написал автобиографическую книгу, а также судился с телеканалом, который продемонстрировал фильм о его отношениях с аспиранткой. Это дело историк проиграл.

В прошлом году Соколова приговорили к 12,5 годам лишения свободы.