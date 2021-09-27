Московское отделение КПРФ направит иск в Пресненский суд столицы о непризнании итогов выборов

Глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин заявил в интервью «Эху Москвы», что специалистам удалось собрать, как он выразился «целый букет нарушений» при проведении дистанционного электронного голосования, что позволяет партии не признавать результаты голосования.

Между тем в штабе по наблюдению за выборами заявили, что намерены провести аудит с проверкой результатов и предоставить все материалы в открытый доступ.

Напомним, что при голосовании по одномантадным округам кандидаты от коммунистов, которых поддержали и сторонники Алексея Навального в рамках проекта «Умное голосование», однако после приобщения результатов ДЭГ на первое место победителями были объявлены представители от «Единой России».

Объявление итогов было представлено с задержкой. В штабе пазу объяснили желанием дать избирателям переголосовать если они испытали давление в ходе процесса.

По итогам выборов в государственную думу КПРФ получила всего 9 мандатов по одномандатным округам, тогда как «Единая Россия» — 198.