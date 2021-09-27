В Германии считают голоса на выборах в Бундестаг

Кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Олаф Шольц уже заявил, что предварительными результатами доволен.

У СДПГ чуть больше 25 процентов голосов, у правоконсервативного блока ХДС/ХСС — чуть меньше, при этом в Баварии блок Ангелы Меркель показал худшие результаты с 1949 года, а в Саксонии проиграл ультраправой «Альтернативе для Германии».

Тем не менее, ХДС хочет получить мандат на формирование правительства. Об этом заявил кандидат в канцлеры от партии Армин Лашет. Также он поблагодарил канцлера Ангелу Меркель, которая с формированием нового кабмина сложит с себя полномочия главы правительства — произойти это может уже к Рождеству.

Ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Европы Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова считает, что политика Германии при смене кабинета по отношении к России будет определяться позицией и не той и не другой партии, а «Зеленых», которые идут третьими с 15-ю процентами голосов и почти наверняка войдут в правящую коалицию. Сопредседатель «Зеленых» Роберт Хабек не исключил варианты коалиции как с социал-демократами, так и с консерваторами.