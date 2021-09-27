В Ереване прошло факельное шествие в память о погибших в Нагорном Карабахе

Мемориальную акцию организовал блок «Армения» экс-президента Роберта Кочарян в годовщину начала обострения конфликта. Участники ставили свечи в пантеоне «Ераблур», где захоронены погибшие. Завершилось шествие молебном.

Война между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе длилась с конца сентября до начала ноября прошлого года, по ее итогам Баку вернул себе контроль над рядом районов, а за прекращением огня следят введенные в регион российские миротворцы.