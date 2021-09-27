Yahoo News: американские спецслужбы в 2017-м обсуждали спецоперацию по убийству основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа

Об этом пишет портал Yahoo News со ссылкой на бывших американских разведчиков и чиновников. Обсуждение, по данным источников, шло на самом высоком уровне в администрации тогдашнего президента Дональда Трампа. Эти планы включали похищение Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне, где он к тому моменту укрывался уже 5 лет. Таким образом ему хотел отомстить лично Майк Помпео – на тот момент глава ЦРУ за серию публикаций секретных материалов его ведомства.

Помпео тогда публично назвал Wikileaks «негосударственной враждебной разведывательной службой». Эти планы были частью кампании против организации, в рамках которой ЦРУ собиралось расширить слежку за сотрудниками организации, посеять среди них разногласия и выкрасть их электронные устройства, пишет портал.