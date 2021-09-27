В Германии завершилось голосование на выборах в парламент

Параллельно с депутатами федерального Бундестага жители Берлина выбирали и депутатов городского парламента. На некоторых участках образовались очереди из желающих проголосовать, не все успели сделать это до официального окончания работы комиссий (в 18:00 по местному времени, 19:00 по Москве) и работу избирательных участков продлили. На других участках из-за большого наплыва избирателей кончились бюллетени, их пришлось подвозить дополнительно.

Лидируют, по предварительным данным, социал-демократы во главе с министром финансов Олафом Шольцем (более 25%) следом с минимальным отрывом идет правоконсервативный блок ХДС, во главе которого Ангелу Меркель сменил Армин Лашет. В Баварии блок ХДС-ХСС показал худшие результаты в истории (с 1949-го года), в Саксонии – уступил праворадикальной «Альтернативе для Германии», которая там набрала почти четверть голосов.