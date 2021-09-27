Стала известна цена полета на МКС на российском корабле «Союз» для космических туристов

Это около $50 млн с человека, такие подсчеты публикует компания Space Adventures, которая выступает посредником в организации полетов. Там отмечают, что эта цена примерно равно той, по которой предлагает свои услуги частная американская компания SpaceX Илона Маска.

Роскосмос и Space Adventures отправляют туристов на орбиту с 2001-го. В текущем году на «Союзе» планируется отправить к МКС двух туристов, а в 2023-м намечена первая экспедиция с выходом непрофессионального космонавта в открытый космос.