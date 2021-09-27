Глава компании Pfizer спрогнозировал окончание пандемии кооронавируса в течение года

Уверенность в этом он выразил в интервью телеканалу ABC. По мнению Альберта Бурлы, добиться возвращения к нормальной жизни как до ковида можно исключительно с помощью массовой вакцинации. Наиболее вероятный сценарий развития событий заключается в том, что будут появляться новые варианты вируса и новые препараты, действие которых продлится не более года.

Pfizer совместно с немецкой BioNTech разработали одну из самых широко применяемых в мире вакцин против коронавируса.