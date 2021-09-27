Детский омбудсмен Анна Кузнецова может стать вице-спикером Госдумы от «Единой России»

Это передает агентство РИА Новости со ссылкой на два источника в партии. Кузнецова оказалась единственным фигурантом федеральной пятерки партии, которая после выборов, по данным СМИ, не откажется от думского мандата. Четыре других – глава «Сириуса» Елена Шмелева, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и главы МИДа и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу – они, по данным источников, не намерены менять места работы.