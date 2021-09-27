Детский омбудсмен Анна Кузнецова может стать вице-спикером Госдумы от «Единой России»

Это передает агентство РИА Новости со ссылкой на два источника в партии. Кузнецова оказалась единственным фигурантом федеральной пятерки партии, которая после выборов, по данным СМИ, не откажется от думского мандата. Четыре других – глава «Сириуса» Елена Шмелева, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и главы МИДа и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу – они, по данным источников, не намерены менять места работы.
2021-09-27T04:10:21+03:00
2021-09-27T04:10:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2910154-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:10, 27 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Премьер-министр Мали объяснил обращение к российской ЧВК уходом из страны французских военных Выступая на сессии Генассамблеи ООН, Шогель Кокалла Майга сказал, что теперь властям нужно «заполнить пробел», который безусловно возникнет после сворачивания антитеррористической операции «Бархан»...