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04:10, 27 сентября 2021

Детский омбудсмен Анна Кузнецова может стать вице-спикером Госдумы от «Единой России»

Это передает агентство РИА Новости со ссылкой на два источника в партии. Кузнецова оказалась единственным фигурантом федеральной пятерки партии, которая после выборов, по данным СМИ, не откажется от думского мандата. Четыре других – глава «Сириуса» Елена Шмелева, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и главы МИДа и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу – они, по данным источников, не намерены менять места работы.


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