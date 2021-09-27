Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс поздравил с победой на выборах в Бундестаг лидера СДПГ Олафа Шольца

Это первый европейский чиновник такого уровня, отреагировавший на предварительные итоги немецких выборов. При этом поздравление он написал от своего имени, а не от лица Еврокомиссии, так как они с Шольцем представляют одну и ту же часть политического спектра.

Министр финансов и вице-канцлер на данный момент считается наиболее вероятным преемником Ангелы Меркель, которая отказалась баллотироваться на пятый срок. Его партия набирает около 25%, Шольц объявил, что надеется к Рождеству договориться о правящей коалиции с «Зелеными» и Свободными демократами.