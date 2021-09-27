Гендиректор Youtube Сюзан Воджицки отказалась отвечать, удаляла ли компания видео по запросу российских властей

Об этом ее спросили в интервью для канала Bloomberg TV. Вместе с тем она выразила уверенность, что руководству их материнской компании Google удастся найти общий язык с властями, и компании не придется покидать российский рынок.

В преддверии выборов в Госдуму в начале сентября Google удалила списки кандидатов, рекомендованных проектом «Умное голосование» Алексея Навального, со своего сервиса Google.Docs. Также «Умное голосование» удалили из магазина приложений Google. Позже газета New York Times со ссылкой на источники написала о том, что компанию шантажировали уголовными делами на ее сотрудников в России.