Президент Франции Эмманюэль Макрон будет судиться с папарации Тибо Далифаром из-за своих фотографий на отдыхе

Фотограф выставил несколько снимков прямо напротив Елисейского дворца – они были доступны всем желающим в течение примерно двух недель. Заодно Далифар включил в экспозицию снимки нескольких предшественников Макрона – Николя Саркози, Франсуа Олланда и Жака Ширака.

Прокуратура начала предварительное расследование по факту вмешательства в частную жизнь. Примечательно что это уже не первый подобный иск Макрона именно к этому папарации, правда, в прошлый раз он свое заявление в итоге отозвал.