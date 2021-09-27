В Дагестане 4 человека погибли в ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей

Это передает агентство ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД. По его данным, инцидент произошел в Дербентском районе. Еще четыре человека пострадали, в том числе в тяжелом состоянии находится водитель грузовика. Причины столкновения и виновные пока не установлены.
2021-09-27T03:10:00+03:00
2021-09-27T03:10:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:10, 27 сентября 2021
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