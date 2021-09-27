Обнаружены останки всех жертв крушения военного вертолета на Камчатке

Это передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Вертолет Ка-27 пропал с радаров во время учебного вылета 23-го сентября, на борту были 5 человек, все они погибли. Обломки вертолета нашли на следующий день на южном склоне горы Острая в Елизовском районе. Причины аварии пока не известны, возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил полетов или подготовки к ним» (максимальное наказание по ней – до 7 лет тюрьмы).