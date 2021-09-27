В Германии продолжают обрабатывать бюллетени на парламентских выборах

Так, завершился подсчет голосов в округе в земле Мекленбург-Передняя Померания, по которому избиралась Ангела Меркель. Она выиграла там все выборы с момента воссоединения Германии в 1990-м году, 8 раз подряд. Теперь по нему от правоконсервативного блока ХДС выдвинулся Георг Гюнтер – Меркель лично агитировала за него, и тем не менее он проиграл. Первое место заняла представительница социал-демократов с 24-мя процентами, а Гюнтер занял лишь второе место, причем всего на полпроцента обошел кандидата от праворадикальной «Альтернативы для Германии».

Тем не менее в целом разрыв между лидирующими социал-демократами и ХДС сократился до десятых долей процента – и те и те заручились поддержкой примерно четверти избирателей. В Бундестаг, помимо этих двух крупнейших партий, проходят также «Зеленые» (около 15%), а также «Альтернатива для Германии» и «Свободные демократы» (примерно по 10%).