Исландия по итогам парламентских выборов стала первой в Европе страной, где депутатов-женщин стало больше, чем мужчин

Они получат 33 из 63-х кресел в новом созыве альтинга – старейшего в мире парламента, история которого насчитывает уже 12 веков.

По данным Межпарламентского союза, не менее половины мест женщины сейчас занимают в парламентах лишь 5 стран мира – в Руанде (61%), на Кубе, в Никарагуа, Мексике и Объединенных Арабских Эмиратах.