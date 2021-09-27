В Сан-Марино вновь легализуют аборты

Эту меру поддержали на референдуме свыше трех четвертей избирателей, против, по предварительным данным, лишь 22% при явке чуть более 40%. Теперь, по местному законодательству, у парламента есть полгода на то, чтобы оформить волю избирателей в виде закона. Прерывать беременность разрешат на сроке до 12 недель, а при наличии показаний – и после.

Запрет на аборты в карликовом государстве, со всех сторон окруженном Италией, существовал с 1865-го года, нарушение каралось сроками до 3 лет для пациенток и до 6 для врачей, из-за этого жительницы Сан-Марино были вынуждены ездить для этого в Италию.

Также в Сан-Марино на несколько лет позже Италии в свое время легализовали разводы и однополые браки.