На Украине сегодня начинаются памятные мероприятия в честь 80-й годовщины расстрелов в Бабьем Яру

В Киеве ждут иностранных лидеров, активистов еврейских организаций, переживших Холокост и украинцев, которые спасали евреев в годы Великой отечественной и получили звание Праведников народов мира. В школах пройдет национальный урок памяти, 3-го октября состоится траурный марш к месту массовых убийств. Также к мероприятиям приурочена украинская премьера фильма Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст»
2021-09-27T02:07:11+03:00
2021-09-27T02:07:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 27 сентября 2021
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