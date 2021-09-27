На Украине сегодня начинаются памятные мероприятия в честь 80-й годовщины расстрелов в Бабьем Яру

В Киеве ждут иностранных лидеров, активистов еврейских организаций, переживших Холокост и украинцев, которые спасали евреев в годы Великой отечественной и получили звание Праведников народов мира. В школах пройдет национальный урок памяти, 3-го октября состоится траурный марш к месту массовых убийств. Также к мероприятиям приурочена украинская премьера фильма Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст»