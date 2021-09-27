Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева покинула здание городского парламента после двух суток осады

При этом полиция, все это время караулившая политика снаружи, вручила ей повестку на допрос в качестве свидетеля. Енгалычеву ждут в ОВД «Тверское» завтра.

Ей, а также ее однопартийцу Павлу Иванову, грозят ответственностью за призывы на несогласованную акцию протеста 25-го сентября в Москве – КПРФ анонсировала эту акцию из-за несогласия с итогами парламентских выборов по одномандатным округам в столице. При этом заходить в здание Мосгордумы полиция по закону не имеет права.