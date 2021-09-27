При этом полиция, все это время караулившая политика снаружи, вручила ей повестку на допрос в качестве свидетеля. Енгалычеву ждут в ОВД «Тверское» завтра.
Ей, а также ее однопартийцу Павлу Иванову, грозят ответственностью за призывы на несогласованную акцию протеста 25-го сентября в Москве – КПРФ анонсировала эту акцию из-за несогласия с итогами парламентских выборов по одномандатным округам в столице. При этом заходить в здание Мосгордумы полиция по закону не имеет права.
Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева покинула здание городского парламента после двух суток осады
При этом полиция, все это время караулившая политика снаружи, вручила ей повестку на допрос в качестве свидетеля. Енгалычеву ждут в ОВД «Тверское» завтра.