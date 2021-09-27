Футбольный клуб Ростов проиграл грозненскому «Ахмату» в первом матче после ухода Юрия Семина

Игра прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 2:1.

В субботу главный тренер «Ростова» Юрий Семин, лишь недавно сменившего на этом посту Валерия Карпина, когда тот начал тренировать национальную сборную, также подал в отставку. Исполняющим обязанности тренера назначен Заур Тедеев. Ростов теперь занимает предпоследнюю, 15-ю строчку в турнирной таблице с 6-ю очками.