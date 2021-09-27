В Швейцарии легализуют однополые браки

Эту инициативу на референдуме, который прошел вчера, поддержали почти две трети избирателей. С 2007-го в стране однополые пары уже могли заключать гражданские партнерства, но прав они давали меньше – например, в них нельзя было усыновлять детей и получать швейцарское гражданство по упрощенной процедуре, если один из супругов – иностранец.