В Швейцарии легализуют однополые браки

Эту инициативу на референдуме, который прошел вчера, поддержали почти две трети избирателей. С 2007-го в стране однополые пары уже могли заключать гражданские партнерства, но прав они давали меньше – например, в них нельзя было усыновлять детей и получать швейцарское гражданство по упрощенной процедуре, если один из супругов – иностранец.
2021-09-27T01:06:46+03:00
2021-09-27T01:06:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 27 сентября 2021
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