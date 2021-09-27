В Таганроге госпитализированы двое из шести отравившихся детей

Причиной отравления стали пары хлора в бассейне. Родители остальных четверых от госпитализации отказались ввиду их удовлетворительного самочувствия.

Ростовская областная прокуратура начала проверку, к ней подключились территориальные органы Роспотребнадзора. Доклад по итогам ждет председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.