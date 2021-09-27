Причиной отравления стали пары хлора в бассейне. Родители остальных четверых от госпитализации отказались ввиду их удовлетворительного самочувствия.
Ростовская областная прокуратура начала проверку, к ней подключились территориальные органы Роспотребнадзора. Доклад по итогам ждет председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
В Таганроге госпитализированы двое из шести отравившихся детей
Причиной отравления стали пары хлора в бассейне. Родители остальных четверых от госпитализации отказались ввиду их удовлетворительного самочувствия.