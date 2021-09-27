В Свердловской области задержали участкового, которого подозревают в надругательстве над 12-летней девочкой

Об этом сообщает региональное управление МВД. По данным местной прессы, речь идет об Александре Хусаинове. По версии следствия он пригласил в гости знакомого, помощника машиниста, а тот обманным путем заманил в квартиру ребенка. Девочка выжила и обратилась за помощью. Возбуждено уголовное дело

Полицейский начал службу в МВД в прошлом году, при этом у него уже были судимости за кражу, разбой, угрозу убийством и убийство.