Блок ХДС/ХСС показывает худшие в своей истории с 1949 года результаты на выборах в Германии

Правоконсервативный блок Ангелы Меркель по данным экзит-поллов набирает меньше 25%. На первом месте – социал-демократы, правда, с меньшим отрывом, чем ожидалось – всего 1-2%. Лидер ХДС Армин Лашет объявил, что его партия «не может быть удовлетворена» такими результатами, но не теряет надежду вновь сформировать коалицию со своим участием. Лидер социал-демократов Олаф Шольц заявил, что предварительные итоги явно говорят об усталости немцев от христианских демократов во власти. Он видит канцлером себя и обещает закончить переговоры о формировании нового правительства уже к Рождеству.
2021-09-27T01:05:12+03:00
2021-09-27T01:05:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 27 сентября 2021
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