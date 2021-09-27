Блок ХДС/ХСС показывает худшие в своей истории с 1949 года результаты на выборах в Германии

Правоконсервативный блок Ангелы Меркель по данным экзит-поллов набирает меньше 25%. На первом месте – социал-демократы, правда, с меньшим отрывом, чем ожидалось – всего 1-2%. Лидер ХДС Армин Лашет объявил, что его партия «не может быть удовлетворена» такими результатами, но не теряет надежду вновь сформировать коалицию со своим участием. Лидер социал-демократов Олаф Шольц заявил, что предварительные итоги явно говорят об усталости немцев от христианских демократов во власти. Он видит канцлером себя и обещает закончить переговоры о формировании нового правительства уже к Рождеству.