Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева вышла из здания Мосгордумы, где ее более двух суток поджидала полиция

Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева наконец вышла из здания Мосгордумы, где ее более двух суток поджидала полиция. Сразу на выходе ей вручили повестку в ОВД «Тверское» на 28 сентября. Об этом Енгалычева рассказала «Эху Москвы».

По словам Енгалычевой, в документе не указан номер статьи, по которой ее собираются привлечь.

24 сентября силовики оцепили здание московского городского комитета КПРФ, где находился глава протестного отдела партии Павел Иванов, и пришли домой к Никите Иноземцеву, сотруднику предвыборного штаба бывшего кандидата в депутаты Госдумы Михаила Лобанова. «Осаду» с квартиры Иноземцева позднее сняли; о выходе Иванова из горкома не сообщалось.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сказал, что Енгалычевой и Иванову грозит ответственность за призывы к участию в несогласованной акции 25 сентября в Москве. В этот день КПРФ провела митинг на Пушкинской площади «За честные выборы». Организаторы назвали это встречей с депутатами.

В преддверии этой акции и после аналогичной, которая прошла 20 сентября, членов КПРФ и сторонников партии стали массово задерживать.

