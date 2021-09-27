В Москве сегодня проверят результаты электронного голосования

С предложением провести аудит и сверить итоги онлайн-голосования выступил общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Юридической силы это иметь не будет, но позволит подтвердить или опровергнуть, что результаты были подсчитаны верно, узнать, была ли подмена голосов. Руководитель штаба Алексей Венедиктов ранее уточнял, что проверку проводят по требованию КПРФ. В партии отказались признать итоги электронного голосования в столице и выступают против применения такого формата на выборах в целом. Его использовали в прошлом году, в частности, на голосовании по поправкам в Конституцию. Однако на этот раз результаты были опубликованы с многочасовой задержкой и поменяли итоги в более чем половине одномандатных округов. По подсчетам на участках лидировали оппозиционеры, но после публикации результатов электронного голосования вперед вышли кандидаты от власти. В общественном штабе задержку объясняли большим количеством людей, которые воспользовались возможностью изменить свой голос.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя перерасчет голосов московского электронного голосования, отметил, что это повысит уровень доверия к выборам.