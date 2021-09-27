Социал-демократическая партия Германии с небольшим отрывом лидирует на парламентских выборах

Согласно прогнозам телеканалов ARD и ZDF, СДПГ набирает около 26% голосов. Следом идет блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, за который проголосовало 24,5% избирателей. На третьем месте — партия «Зеленые», которую поддержали порядка 14%. Следом идут Свободная демократическая партия и «Альтернатива для Германии». По предварительным данным, 5% барьер для попадания в парламент также преодолела Левая партия.

Предварительные официальные результаты будут опубликованы в ночь на понедельник, итоговые — только примерно через две недели.

Партия, получившая большинство на парламентских выборах сможет сформировать кабинет (самостоятельно или в коалиции) и представить нового канцлера, который сменит Ангелу Меркель, занимавшую этот пост 16 лет.

Немецкий политолог, научный директор Германо-российского форума Александр Рар считает, что в новом правительстве Германии вряд ли будет единогласие по отношению к России.

Несомненно на двусторонние отношения также повлияют позиция России и давление международного сообщества, отметил Александр Рар.